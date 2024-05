F1 | Mercedes: “Siamo più vicini alla testa del gruppo”

C’è soddisfazione in casa Mercedes per il risultato ottenuto nelle libere a Imola. Russell ha chiuso al quinto posto alle spalle di Hamilton, e gli aggiornamenti portati sulla W15, quantomeno dopo la prima giornata di prove, sembrano funzionare sulla difficile monoposto costruita a Brackley. Ancora però i top team sono molto lontani, e parliamo di Ferrari e McLaren, in testa oggi, ma anche Red Bull, pur essendo in difficoltà e dietro ai due piloti inglesi a fine giornata. George, come spesso gli capita, è piuttosto ottimista al venerdì, vedremo se sarà così anche dopo le qualifiche di domani.

“La vettura andava benissimo oggi e sia io che Lewis eravamo contenti al volante – ha detto Russell. Sembriamo competitivi e leggermente più vicini alla testa del gruppo rispetto a Miami. Domani qualifiche scopriremo esattamente la nostra posizione nell’ordine gerarchico: la McLaren ci è sembrata molto forte, così come la Ferrari, ma speriamo di poter trovare un po’ più di velocità e avvicinarci a loro. Come sempre, i margini saranno ristretti. Il team ha fatto un ottimo lavoro per portare gli aggiornamenti sulla vettura così velocemente: sembra sicuramente un passo avanti sotto questo punto di vista, ed è bello vedere la motivazione all’interno della squadra nonostante ci siano state delle gare difficili in questo inizio stagione”.