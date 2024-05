F1 | Red Bull, Sergio Perez: “Dobbiamo tornare davanti”

Imola – Giornata complicata in casa Red Bull. Sergio Perez segna il quarto miglior tempo nella sessione inaugurale del weekend, mentre scivola in ottava posizione nel pomeriggio. Tempi che, di per sé, sono abituali per il messicano, ma assumono tutt’altra lettura se paragonati a quelli del compagno di squadra. Verstappen è infatti settimo nelle FP2, e numerose sono le sue escursioni in ghiaia. Seppur Perez sembri essere più a suo agio, la RB20 presenta di certo qualche lacuna sul circuito di Imola.

“Quello di Imola è un circuito complicato, molto vecchia scuola, ma stavolta dobbiamo tenere la testa bassa. Le condizioni erano davvero difficili oggi a causa del vento, e dobbiamo lavorare se vogliamo tornare davanti, sopratutto nel long run. Siamo riusciti a trovare un buon bilanciamento e se riusciamo a confermarlo nelle qualifiche potremo essere forti in gara. Speriamo di avere più fortuna, ma credo che dovremo sudarcela stavolta”.