F1 | Aston Martin, Stroll promuove il nuovo pacchetto

Imola – Giornata di test in casa Aston Martin. Anche la scuderia di Silverstone ha svelato un nuovo pacchetto di aggiornamenti sia per la vettura di Fernando Alonso che per quella di Lance Stroll. Il canadese ha segnato il dodicesimo tempo nelle FP1 per scendere al tredicesimo nella sessione pomeridiana, ma sembra essere soddisfatto delle novità della AMR24.

“E’ sempre bello tornare ad Imola, è un circuito divertente con tanta storia. Quella di oggi è stata una giornata produttiva, abbiamo provato il nuovo pacchetto. Abbiamo fatto diversi test per affinare gli aggiornamenti e abbiamo molti dati da studiare. Non vedo l’ora di scendere in pista per le qualifiche. Siamo davvero molto vicini, ma abbiamo una chance di far bene e prenderci una buona posizione di partenza per la gara”.