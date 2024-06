F1 | Ferrari e l’incognita affidabilità dopo il fine settimana di Montreal [VIDEO]

F1 Ferrari GP Canada – Incognita affidabilità in casa Ferrari dopo l’ultimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Intervenuto a Race Anatomy, l’ing. Luigi Mazzola ha cercato di analizzare il pesante passo falso commesso dalla Rossa a Montreal, precisando come le problematiche di domenica non vadano ricercate solo nel bilanciamento, apparso comunque “traballante” tra sabato e domenica (Leclerc e Sainz sono mai riusciti a estrarre il massimo del potenziale dalla vettura), bensì anche in un’affidabilità che in alcuni frangenti non si è rivelata all’altezza.

Una situazione che la squadra dovrà analizzare e correggere in vista del prossimo appuntamento in Spagna. Leclerc, ricordiamo, nella prima parte della corsa di domenica è stato rallentato da un bug elettronico che gli ha privato di circa 80 cv (circa un mezzo e messo al giro di passo su pista semi-asciutta). Una condizione che non gli ha permesso di risalire la classifica dopo le complicate qualifiche del sabato.