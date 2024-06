F1 | Williams-Sainz, sul tavolo un quadriennale con opzione di uscita dopo il 2026

F1 Williams Sainz – Comincia a strutturarsi, anche agli occhi di stampa e addetti ai lavori, la proposta avanzata da James Vowles a Carlos Sainz per la stagione 2025 di Formula 1.

Secondo quanto riportato da Auto Motor Und Sport in mattinata, il Team Principal della Williams starebbe lavorando quotidianamente per convincere l’attuale portacolori della Ferrari a sposare la causa del team inglese, pronto a compiere gli ultimi passi in avanti per ambire definitivamente alle posizioni di vertice della classifica.

La proposta dell’inglese, proprio in tal senso, sarebbe strutturata su un contratto quadriennale fino alla fine del mondiale 2028, ma con la possibilità di “sganciarsi” dopo il 2026. Uno scenario che permetterebbe allo spagnolo di cercare nuove alternative se il progetto inglese non dovesse rispettare le attese di Vowles&Company. Un’offerta sicuramente allettante che l’iberico, preferirebbe ad Audi soprattutto per la possibilità di avere tra le mani la power unit Mercedes nel 2026, ad oggi più alto nelle preferenze rispetto a quella tedesca (Audi, essendo un nuovo costruttore, non può offrire alcuna garanzia sulla competitività immediata del proprio prodotto).

Le riflessioni tra il management dello spagnolo sono in corso d’opera, ma fonti certe riportano come una decisione definitiva verrà presa già prima della Spagna, così da focalizzarsi al meglio sulla conclusione della propria carriera da pilota della Ferrari. Ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane.