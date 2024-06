Formula 1 | Problemi e inconsistenza: Ferrari mai all’altezza in Canada [VIDEO]

Formula 1 Ferrari GP Canada – Tempo di analisi di valutazioni in casa Ferrari dopo l’ultimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo il crescente entusiasmo registrato dopo la trasferta di Monte Carlo, conclusa con la vittoria di Charles Leclerc, la Rossa ha dovuto incassare un pesante “gancio” destro a Montreal e non solo in termini di risultato, ma anche di passo vero e proprio in tutte le condizioni di utilizzo della vettura.

Le basse temperature, unite ad un set-up mai ideale, non hanno permesso ai piloti di sfruttare il potenziale della vettura, aspetto che li ha portati a faticare fin dalle FP3 del sabato mattina. Il problema alla power unit sulla #16 di Leclerc, infine, ha posto la ciliegina su un week-end completamente da dimenticare.

Un passo falso che la compagine italiana dovrò comprendere al meglio giù in vista di Barcellona, appuntamento che la Rossa – ad oggi – non può permettersi di sbagliare.