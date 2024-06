Formula 1 | Audi e il pronostico di Berger: “Serviranno cinque anni per arrivare al successo”

F1 Audi – Cinque anni per arrivare al successo in Formula 1, parola di Gerhard Berger. Intervistato dalla Bild, l’ex pilota austriaco ha analizzato il piano di investimenti che il colosso tedesco sta portando avanti per il proprio debutto nel Circus programmato per la stagione 2026, sottolineando come l’esperienza, i soldi e la forza delle infrastrutture attualmente in mano alla Sauber non consentiranno alla Casa dei Cinque Anelli di anticipare i tempi sul raggiungimento dell’obiettivo “principe” di questa esperienza, ovvero la conquista del mondiale.

Secondo Berger, Audi dovrà camminare passo dopo passo, seguendo un percorso lineare e privo di sbavature. Un processo sicuramente complesso, considerando la partenza quasi da zero sul fronte power unit, che richiederà almeno cinque anni. Un lasso di tempo ampio che potrebbe spingere diversi profili, tra cui Carlos Sainz, a valutare altre opzioni per il medio e lungo periodo in Formula 1.

Audi e il piano per arrivare al successo

“Audi ha i mezzi necessari e la forza di una collaborazione granitica con Sauber, squadra che può contare su una serie di infrastrutture importanti. Per arrivare al top, però, serviranno comunque almeno cinque anni. Mi viene in mente la ristrutturazione che portò avanti la Ferrari con Michael Schumacher, Jean Todt, Ross Brown e Rory Byrne. La base si rivelò subito solida, ma servirono diverse stagioni prima del raggiungimento dell’obiettivo”.