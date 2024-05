Mercedes | Hamilton quarto nelle libere a Imola: “Segnali incoraggianti”

Una Mercedes un po’ meno sofferente quella che abbiamo visto nelle prime due sessioni di prove libere a Imola. La W15 ha avuto diversi nuovi pezzi per questo weekend italiano, e questa mattina abbiamo visto i tecnici della squadra di Brackley portare gli sviluppi da montare sulle monoposto di Hamilton e Russell. Il sette volte campione del mondo ha chiuso al quarto posto al termine delle PL2, proprio davanti al compagno di squadra. Il passo gara è sembrato ancora distante da Ferrari e McLaren, oggi le più veloci in pista, ma c’è la sensazione che qualcosa stia girando per il verso giusto dopo una primissima parte molto difficile di 2024 per il team anglo/tedesco.

“Inizio di weekend incoraggiante – ha detto Hamilton. La nostra giornata è stata produttiva e siamo riusciti a provare tutte e tre le mescole. Il bilanciamento della vettura sembrava buono, avevo un buon feeling. Molti altri team sembrano veloci, Ferrari e McLaren in particolare, ma siamo molto più vicini rispetto alle prime gare di questa stagione. Non stiamo facendo enormi passi in avanti, quindi vedremo come andrà domani. Ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno lavorato in fabbrica per averci consegnato questi aggiornamenti: stiamo vedendo i miglioramenti nella monoposto e nelle nostre prestazioni in pista”.