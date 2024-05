F1 | Sauber, Bottas: “Abbiamo dovuto fare dei compromessi sul set-up”

Imola – Venerdì in salita per la Sauber. Valtteri Bottas e Zhou Guanyu non riescono ad avvicinarsi alla top 10 – nella prima di libere sono rispettivamente sedicesimo e diciassettesimo, mentre nel pomeriggio il finlandese si conferma sedicesimo, mentre Zhou scivola in diciannovesima. La squadra sta ancora lavorando al set-up delle vetture e i test sui nuovi componenti non sono terminati: Zhou monterà il nuovo fondo proprio prima delle FP3.

Bottas: “Abbiamo dovuto fare dei compromessi sul set-up”

“C’era molto vento e la pista era sconnessa, credo che questo racconti la nostra giornata. E’ comunque bello tornare a correre su questa pista. A causa delle condizioni, abbiamo dovuto fare dei compromessi sul set-up, e abbiamo potuto apprezzare solo parzialmente i nuovi componenti, ci penseremo nelle FP3. Ci aspettiamo delle condizioni diverse, più simili a quelle che troveremo in qualifica e in gara. C’è del lavoro da fare, ma sono sicuro che riusciremo a tirare fuori di più dalla nostra vettura ed essere pronti per le qualifiche”.

Zhou: “Il nuovo fondo dovrebbe darmi più carico e aderenza”

“E’ bello tornare ad Imola dopo due anni, ma è stato più difficile di quanto mi aspettassi, con la bandiera rossa e le modifiche alla vettura, che ci hanno fatto perdere tempo nelle FP1, mentre le cose sono andate meglio nel pomeriggio. Abbiamo provati diversi set-up e dobbiamo lavorare al bilanciamento della vettura, ma credo che possiamo ancora migliorare. La pista è molto più sconnessa dell’ultima volta e c’è tanto vento, specialmente nelle ultime due curve. Nelle FP3 monterò il nuovo fondo, che dovrebbe darmi più carico e aderenza e, con le modifiche della squadra, più fiducia”.