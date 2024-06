F1 | Vowles torna sulle voci Sainz-Williams: “Carlos pilota top per lo sviluppo”

F1 Williams Sainz – James Vowles continua a sperare nell’approdo di Carlos Sainz in Williams a partire dalla stagione 2025 di Formula 1.

In un’intervista concessa alla stampa inglese poco dopo aver salutato Montreal, sede dell’ultimo Gran Premio del Canada, il Team Principal della scuderia inglese ha evidenziato le qualità del pilota spagnolo, ponendo particolare attenzione sulla sua capacità di sviluppare dell’auto a propria disposizione.

Sia McLaren che Ferrari, grazie alle sue info, sono riuscite a creare delle monoposto solide, veloci e in grado di garantire prestazioni continue dopo periodo non propriamente florido dal punto di vista delle prestazioni. Un profilo completo a 360° che offrirebbe, soprattutto in vista del 2026, una mano non indifferente alla compagine inglese.

Vowles su Sainz-Williams

“L’arrivo di Sainz in Williams ci garantirebbe un profilo top per lo sviluppo della monoposto. Ogni squadra in cui Carlos ha gareggiato, specialmente in McLaren e Ferrari, è riuscita a contare sulle sue qualità. Parliamo di team che sono progrediti in modo importante. E’ una persona intelligente che capisce non solo come ottenere il massimo dal pacchetto, ma anche come svilupparlo nel modo più logico possibile. Questa non è la Williams di qualche anno fa. Siamo qui per fare dei passi in avanti e per arrivare a lottare con i primi”.