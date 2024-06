F1 | Red Bull, Horner: “Perez tornerà a mostrare la sua vera forza”

Sergio Perez ha festeggiato nel peggiore dei modi il rinnovo biennale con Red Bull, annunciato qualche giorno prima l’inizio del weekend canadese. Il messicano infatti, nell’appuntamento di Montreal, ha marcato un altro pesante zero dopo il precedente ritiro maturato a Montecarlo. Un nuovo fine settimana da dimenticare per Checo che ha privato la scuderia di Milton Keynes di punti importanti, ottenuti dal solito Max Verstappen autore di una prestazione sontuosa che lo ha premiato con la vittoria, in un anno dove nel complesso McLaren e Ferrari (che però a Montreal ha vissuto un weekend alla “Perez”) sono più vicine nelle prestazioni rispetto al 2023.

Discutendo delle difficoltà di Perez, Chris Horner è certo che l’alfiere della Red Bull si riprenderà da questo momento complicato come è accaduto anche in passato.

“Pensi che sia alle corde e poi si riprende – ha detto Horner, citato da Formula1.com – È un pilota tenace, è un duro. Fa male a lui più di chiunque altro e sarà determinato a tornare e mostrare a tutti la forma di cui sappiamo essere capace e la forma che ha mostrato nelle prime quattro gare dell’anno”.

Horner ha poi aggiunto: “I margini sono buoni: sa cosa c’è in gioco, abbiamo bisogno che dia il massimo. Per quanto riguarda i costruttori, abbiamo tre squadre che ci stanno alle calcagna e bisogna dare il massimo”.