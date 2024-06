Ferrari | Leclerc e Sainz al lavoro sulla pista del Mugello

Pirelli ha iniziato ieri al Mugello il quinto test stagionale dell’anno con Charles Leclerc al volante della Ferrari SF-24. Il team trascorrerà due giorni sulla pista che ha ospitato il Gran Premio di Toscana nel 2020. Il monegasco ha completato 120 giri, poco più di due distanze di gara. Ha testato le mescole di pneumatici duri che sono previste per la prossima stagione, l’ultima con le specifiche attuali prima dell’arrivo di gomme più strette nel 2026. Il tracciato, caratterizzato da numerose curve a media e alta velocità, è stato scelto per valutare se gli ultimi prototipi Pirelli siano riusciti a ridurre il surriscaldamento, come previsto. Tuttavia, la pioggia del pomeriggio ha indirizzato l’ attenzione verso la prova delle gomme intermedie.

Oggi sarà in pista Carlos Sainz.