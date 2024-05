GP Imola | Ferrari, Sainz soddisfatto nonostante il sesto posto nelle libere

Nonostante il sesto posto al termine della seconda sessione, Carlos Sainz ha trovato un buon feeling con la sua Ferrari SF-24 EVO, la nuova versione della monoposto portata qui a Imola dai tecnici di Maranello. Lo spagnolo quindi è sembrato in difficoltà considerando i tempi sul giro, specialmente nella simulazione passo gara, ma in realtà ci dice di come sia comunque contento della giornata di oggi, sia la sua che della squadra in generale. La prova del nove chiaramente arriverà tra domani e domenica, ma intanto è buon punto di partenza.

“Un buon venerdì per tutta la squadra direi – le parole di Sainz dopo le prove. Nella prima sessione sono stato competitivo e nella seconda abbiamo fatto alcune modifiche che credo siano andate nella direzione giusta al punto che posso dirmi ragionevolmente contento della macchina. Non sono riuscito a mettere insieme un giro pulito con le soft ma sono a mio agio e questo è ciò che conta di più. Dopo due weekend Sprint è stato bello poter tornare a provare differenti configurazioni della vettura, specie per il fatto che avevamo un robusto pacchetto di aggiornamenti da verificare. C’è ancora un po’ di lavoro da fare prima delle qualifiche ma non vedo l’ora che sia domani”.