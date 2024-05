F1 | Racing Bulls, Tsunoda spicca in terza posizione: “Possiamo ambire alla top 10”

Imola – Il weekend di Yuki Tsunoda parte col piede giusto. Il giapponese si è subito sentito a suo agio tra le curve dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, a provarlo i tempi in classifica: nella prima sessione la sua Racing Bulls segna il sesto miglior tempo, mentre nelle FP2 Tsunoda riesce a mettersi in terza posizione. Un risultato tanto ottimo quanto opposto rispetto a quelli del compagno di squadra: Daniel Ricciardo ha invece faticato nel venerdì di libere, restando fuori dalla top 10. Tredicesimo al mattino, undicesimo nelle FP2, l’australiano si è lamentato del sovrasterzo e non è riuscito a trovare il giusto feeling con la vettura.

Tsunoda: “Le performance sono arrivate subito”

“Mi sento bene. È stata una giornata molto positiva e costante per noi fin dalle prime libere e sono entusiasta per questa nostra gara di casa. Tornando al normale format del weekend, mi sento più tranquillo e meno stressato perché so che abbiamo tempo per progredire e macinare giri. Allo stesso tempo, le performance sono arrivate subito – ha spiegato Yuki – pra dobbiamo solo continuare a migliorare di sessione in sessione, mettere tutto insieme e ottimizzare il nostro pacchetto. Per ora, la top 10 è alla portata, ma tutto può succedere e il midfield rimane molto combattuto, quindi dobbiamo rimanere lucidi. Ovviamente puntiamo alla migliore posizione possibile, ma allo stesso tempo cerchiamo di concentrarci e di sfruttare le prestazioni della vettura”.

Ricciardo: “Stiamo cercando di migliorare l’assetto”

“Sono contento di tornare al classico format del weekend. In questa prima giornata, rispetto a quando ho concluso in P11 e sentivo di aver fatto un buon giro, questa volta non mi sembrava un granché. Sto ancora cercando di trovare il tempo sul giro; ho faticato in alcune curve e sicuramente ci sono alcune cose nell’assetto che stiamo cercando di migliorare. Stasera faremo qualche altra messa a punto e credo che l’altra sessione di prove di domani sarà utile per apportare qualche modifica all’assetto e migliorare alcune aree che ho già individuato. Sono comunque ottimista, perché credo che la situazione sia buona, come ha dimostrato Yuki che ha avuto una buona giornata con un ottimo giro nelle PL2. Inoltre, non sappiamo cosa faranno gli altri, ma l’obiettivo è quello di essere una vettura forte per puntare alla Q3”.