F1 | McLaren, Piastri a meno di due decimi da Leclerc a Imola

E’ contento Oscar Piastri per il secondo posto ottenuto nelle prove libere del Gran Premio del Made In Italy e dell’Emilia Romagna, in corso di svolgimento a Imola. Il pilota della McLaren ha potuto usufruire dello stesso pacchetto di aggiornamenti completo che ha avuto a disposizione Norris a Miami, e con il quale l’inglese ha ottenuto la prima vittoria della sua carriera. L’australiano si è trovato benissimo con la nuova versione della MCL38, e anche con le gomme hard ha avuto un’ottima simulazione di passo gara.

“Penso che sia stato uno dei nostri venerdì migliori – ammette Piastri. Sembra che siamo a un buon punto: siamo tutti molto vicini, quindi vedremo cosa possiamo trovare di buono per domani, ma è stata una giornata incoraggiante. Mi sono sentito abbastanza a mio agio fin dal primo giro questa mattina, quindi non vedo l’ora che arrivino le qualifiche. Il team ha fatto un buon lavoro apportando gli aggiornamenti rimanenti alla mia macchina, quindi li ringrazio per questo”.