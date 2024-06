F1 | Ferrari, Montreal si rivela amara: obiettivo riscatto in Spagna [VIDEO]

F1 Ferrari GP Canada – Presenti nel tradizionale appuntamento post GP di Race Anatomy, Fabio Tavelli e i suoi ospiti hanno cercato di analizzare la brutta prestazione della Ferrari nell’ultimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, sottolineando come la squadra dovrà portare avanti una profonda riflessione in vista del prossimo round di Barcellona.

A Montreal, Charles Leclerc – penalizzato da un problema alla power unit – e Carlos Sainz non sono mai riusciti a giocarsi stabilmente le posizioni di vertice della classifica, faticando e non poco in tutte le condizioni di utilizzo della SF-24. Una condizione che la squadra dovrò cercare di comprendere in vista del prosieguo di questa annata, la quale si sta rivelando più equilibrata e incerta delle aspettative.

La Scuderia, ricordiamo, ha chiuso la trasferta di Montreal con un doppio ritiro. Una situazione che non accadeva dal Gran Premio di Baku del 2022. Appuntamento tra due settimane per la trasferta in Catalogna del campionato.