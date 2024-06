F1 | Williams, Vowles: “Se arriverà Sainz avremo una delle migliori line up in griglia”

Carlos Sainz potrebbe, il condizionale è più che mai d’obbligo in questi casi, essere un ulteriore tassello di crescita per la risalita della Williams nelle zone nobili della classifica. Lo spagnolo, che dall’annuncio della separazione con Ferrari a fine 2024 era stato accostato a Red Bull, Audi (Sauber), Mercedes, nelle ultime settimane pare essersi avvicinato con decisione alla scuderia di Grove dove prenderebbe il posto dell’americano Logan Sargeant.

Un profilo, quello dell’attuale alfiere del Cavallino, che a detta del team principal Williams James Vowles permetterebbe al team inglese di avere una delle migliori coppie di piloti presenti in pista.

“Il fatto che abbiamo Sainz nella nostra lista dimostrerà sicuramente che non siamo andati male negli ultimi tempi – ha dichiarato Vowles a Sky Sports F1 – Siamo pronti ad avere una delle migliori coppie di piloti in griglia, se arriverà, ed è un’era diversa quella in cui stiamo entrando. Stiamo investendo decine se non centinaia di milioni per riportare in alto questa squadra”.

Il team principal della Williams ha poi aggiunto: “C’è, sullo sfondo, una serie di acquisti davvero importanti che inizieranno lentamente a farsi conoscere in questo mondo. Ma questo è davvero un bel viaggio in cui ora stiamo iniziando a vedere il duro lavoro iniziato 12 mesi fa, e questo mi dà tutte le ragioni per essere fiducioso che stiamo progredendo”.

L’ex Mercedes, completando il proprio pensiero, ha detto: “Siamo stati una squadra rimasta decima in classifica per molti ann. Sì, l’anno scorso eravamo settimi e quest’anno abbiamo iniziato male, ma bisogna tenerci d’occhio. Ora stiamo iniziando a migliorare le prestazioni dell’auto gara per gara, e questa è un’entità diversa rispetto a prima”.