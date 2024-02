Test F1 | Resoconto ore 10: Verstappen davanti a Leclerc in Bahrain

Test F1 – Da ormai due ore sono in corso i test del Bahrain. Finalmente stiamo vedendo in pista le nuove monoposto 2024. Tanta curiosità ovviamente per quanto concerne i top team, ma non solo, visto che la Racing Bulls è molto chiacchierata nel paddock di Sakhir per la sua somiglianza con la RB19, vettura che ha dominato in lungo e in largo nel 2023. Dall’altra parte però, la Red Bull con la RB20 è andata in una direzione diametralmente opposta (qui la galleria fotografica), estremizzando il concetto visto già sulla Mercedes negli ultimi anni. Lente di ingrandimento anche per quanto concerne la Ferrari: la SF-24 è scesa in pista con Charles Leclerc nel corso della mattinata del Bahrain, mentre oggi pomeriggio toccherà a Carlos Sainz, al suo ultimo anno in rosso.

Test Bahrain, classifica alle ore 10 (12 locali) del primo giorno

Max Verstappen è al momento il pilota più veloce della prima giornata di test: all’alba di questa tre giorni di prove, il campione del mondo olandese della Red Bull è davanti a tutti con il tempo di 1:33.065 (36 giri percorsi). Le squadre si stanno concentrando maggiormente sul lavoro con la mescola C3, che qui è quella gialla, ma nel weekend di gara della prossima settimana sarà la rossa. I tempi però sono ancora molto alti, visto che il giro della pole dello scorso anno è di 1:29.708. Al momento quindi, come sempre, è tutto da prendere con le pinze. Seconda posizione per la Ferrari di Charles Leclerc (22 giri), staccato di quasi due decimi. In terza posizione troviamo invece Fernando Alonso con l’Aston Martin (32 giri), seguito da Bottas (26 giri) e Tsunoda (36 giri). Sembra essere un po’ in difficoltà la McLaren, con Piastri ottavo (17 giri), seguito da Russell (19 giri), nono. Chiude la top ten di questa primissima parte di giornata Esteban Ocon, staccato di tre secondi e mezzo.

