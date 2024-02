Aston Martin, Alonso fiducioso sullo sviluppo della AMR24

L’Aston Martin non si perderà a metà stagione come accaduto nel 2023. Ne è certo Fernando Alonso, secondo cui in fase di sviluppo la squadra non ripeterà gli errori dello scorso anno. Il campione spagnolo – tra i migliori in pista lo scorso anno, quarto a fine anno in classifica con un bottino di otto podi – è convinto che la scuderia inglese abbia imparato dalla scorsa stagione e si augura di avere una monoposto con più carico aerodinamico nelle curve veloci e più performante sul dritto. Per Alonso la lotta sarà molto serrata e pochi decimi potrebbero fare una grande differenza; motivo in più per non sbagliare nulla con gli sviluppi durante l’anno.

“Sono fiducioso, penso che l’anno scorso abbiamo capito tante cose e che non ripeteremo gli stessi errori in fase di sviluppo – le parole di Alonso riportate da Motorsport.com -. L’anno scorso a volte abbiamo sbagliato direzione, ma ci è servito di insegnamento per prendere le decisioni giuste con la nuova monoposto. Questo inverno abbiamo fatto un passo avanti. Spero che l’auto abbia più carico aerodinamico nelle curve veloci, uno dei nostri punti deboli nel 2023, e spero che saremo più efficienti sul rettilineo, perché anche in velocità massima pagavamo tanto. “Penso che abbiamo fatto un buon passo avanti quest’inverno, forse non così grande come l’anno scorso, perché l’anno scorso la base di partenza era molto scarsa. E quest’anno, la base di partenza era già molto forte come quella dell’anno scorso, il che è comprensibile. Mi aspetto una lotta molto serrata, una differenza di due decimi può cambiarti la vita, facendoti scivolare dalla zona podio a fuori dai punti. Incideranno molto anche gli aggiornamenti, saremo tutti così vicini che con uno sviluppo buono puoi balzare dalla Q2 a ridosso del podio. Non possiamo permetterci di sbagliare”.