F1 Test Bahrain | Verstappen detta il ritmo dopo la prima sessione [ORE 12.00]

F1 Test Bahrain, aggiornamento ore 12.00 – Max Verstappen ha chiuso al comando la prima sessione di test sul tracciato del Bahrain, sede dell’unica tre giorni di lavoro pre-season di questo mondiale 2024 di Formula 1. Dopo le tante chiacchiere delle ultime settimane, squadre e piloti si sono dati appuntamento in pista per la prima uscita della stagione, rivelando già degli equilibri che fanno ragionare e riflettere in vista del debutto mondiale fissato per la settimana prossima sempre sul tracciato del Sakhir. Il crono più veloce di questa mattina è stato ottenuto dall’olandese, veloce e costante con una Red Bull che sembra ripartita da quanto fatto lo scorso anno.

La RB20 sembra nata sotto un’ottima stella e il Campione del Mondo in carica è riuscito a mostrare un passo estremamente rapido sia sul giro secco che sul passo gara. Una condizione importante che la squadra cercherà di ribadire nel proseguo di questa tre giorni di attività in medio-oriente. Con il secondo crono si è classificato Charles Leclerc, autore di una buona mattinata con la SF24 (ritmo soddisfacente in tutte le condizioni di utilizzo della vettura), seguito a ruota da Fernando Alonso, Oscar Piastri e Yuki Tsunoda.

Da notare che l’iberico ha mostrato qualche piccola insofferenza sul ritmo gara (la AMR24 è finita spesso per crollare alla fine dei vari run di simulazione), mentre si è rivelata una sorpresa la nuova Racing Bulls, anche se bisognerà capire se queste “qualità” verranno confermate anche nel proseguo di questa giornata di attività a Sakhir. Sesto George Russell, rallentato da qualche piccolo problema al sistema ibrido della sua W15, mentre a completare la top dieci si sono classificati Valtteri Bottas, Alexander Albon, Esteban Ocon e Kevin Magnussen.

Dopo una breve pausa pranzo, utile per rifocillarsi dopo le fatiche del mattino, squadre e piloti torneranno in pista dalle 13.00. Rispetto alla semino di questa mattina saliranno in vettura Logan Sargeant, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Pierre Gasly, Lance Stroll, Guanyu Zhou, Nico Hulkenberg e Carlos Sainz.