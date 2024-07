F1 | GP Belgio, le strategie: Red Bull ha un solo set di hard per la gara

Questo pomeriggio scatterà il Gran Premio del Belgio, quattordicesima prova del mondiale 2024 di Formula 1. Charles Leclerc su Ferrari partirà dalla pole position al fianco di Perez, mentre in seconda fila troviamo Hamilton e Norris. Molto attardato Verstappen, undicesimo per via della penalità subita dopo la sostituzione del motore a combustione interna. Il tre volte iridato della Red Bull ha dimostrato di avere un gran ritmo sul giro veloce, avendo caricato al massimo la sua RB20 per il settore centrale, ma in rettilineo paga e non poco.

La scelta di scendere in pista con le gomme hard nella prima sessione di libere però potrebbe giocare contro la squadra di Milton Keynes: il nuovo asfalto di Spa-Francorchamps produce tantissimo grip, ma al tempo stesso deteriora e non poco le gomme, e per questo, vista la certezza delle due soste almeno per la gara di oggi, conservare due set di pneumatici duri potrebbe essere la soluzione, ed è quello che hanno fatto Ferrari, Mercedes e McLaren. La Pirelli infatti consiglia partenza con media e poi due stint sulle hard, mentre media/hard/media è la seconda più gettonata, ed è quella che molto probabilmente sceglierà Verstappen. Ci aspettiamo una gara molto vivace, fatta sì sulla gestione, ma soprattutto sulla gestione del graining che potrebbe formarsi sulle gomme.