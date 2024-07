DIRETTA F1 | GP Belgio 2024: Live Gara [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta GP Belgio – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Spa, dove a partire dalle 15:00 si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio del Belgio, ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Davanti a tutti scatterà la Ferrari di Charles Leclerc. Ieri a registrare il miglior tempo nelle qualifiche è stato Max Verstappen ma siccome dovrà affrontare la penalità di 10 posizioni per il cambio dell’unità terminca, il monegasco passa di diritto in prima posizione.

