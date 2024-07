Mercedes | GP Belgio, Wolff: “Il degrado gomme sarà fondamentale”

La Mercedes forse si aspettava qualcosa in più dalle qualifiche del Gran Premio del Belgio. Lewis Hamilton scatterà dalla seconda fila, frutto della quarta posizione conquistata, che poi però sarà terza per la penalità di Verstappen. Anche George Russell usufruirà dell’inciampo del campione olandese per partire dalla terza fila, in sesta posizione. Avendo a disposizione un solo set di gomme nuove intermedie in Q3, i due inglesi e le McLaren hanno deciso di variare rispetto alle Ferrari, entrando subito in pista e facendo tre giri veloci, mentre Leclerc ha preservato i suoi pneumatici per la fine, ottenendo il miglior tempo alle spalle di Max.

“Quella di ieri è stata una giornata tipica a Spa – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Condizioni variabili, con previsioni in continuo cambiamento. Questo ha reso la qualifica una vera sfida: abbiamo anche apportato modifiche alla vettura durante la notte, ma non siamo stati in grado di valutarle nella terza sessione di libere, visto che non c’erano le condizioni per scendere in pista. Tuttavia, entrambi i piloti sono stati competitivi in ​​qualifica. In Q3 ci aspettavamo che arrivasse una pioggia più intensa, e abbiamo deciso quindi di utilizzare il nostro ultimo set di nuove Intermedie all’inizio”.

“Le condizioni però non sono particolarmente peggiorate, ed essendo a solo un decimo dalla partenza in pole position, avendo fatto il nostro tempo su gomme che avevano fatto più giri, è un po’ frustrante. Tutto questo fa parte della sfida di Spa, e nel complesso possiamo essere soddisfatti del nostro lavoro. La gara è prevista sull’asciutto: venerdì abbiamo visto che il degrado delle gomme potrebbe giocare un ruolo importante in gara. Le modifiche ci aiuteranno, si spera, a gestire meglio la situazione e potremo lottare di nuovo per il podio”.