McLaren | Norris: “Voglio ridurre il distacco in campionato”

Galvanizzato dalla vittoria di Zandvoort, Lando Norris è chiaramente il favorito per il successo anche a Monza. Nel tracciato ormai unico del suo genere del catino brianzolo, il pilota della McLaren punta a ridurre ulteriormente il distacco in campionato da Max Verstappen, ormai lontano “solo” 70 punti. Considerando le gerarchie fino alla primissima parte di questa stagione, il vincitore del Gran Premio d’Olanda ha ottime chance di rosicchiare ancora qualcosa al campione della Red Bull, il quale guida una RB20 sempre più in difficoltà.

“Sono entusiasta di arrivare a Monza dopo aver vinto la mia seconda gara in Formula 1 – ha detto Norris. È stato un ottimo inizio dopo la pausa estiva, e speriamo di mantenere certi ritmi anche in questo weekend, cercando di ridurre ulteriormente i distacchi in campionato. A Monza ho ottenuto buoni risultati in passato: è anche il circuito più veloce del calendario, il che lo rende ancora più emozionante. Ci siamo preparati a dovere e abbiamo analizzato cosa sarà possibile migliorare per ottenere altre vittorie in futuro. Ora siamo concentrati e pronti a conquistare un altro importante bottino di punti per la squadra”.

