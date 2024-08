F1 | Ferrari, per Vasseur arriveranno altre vittorie nel corso della stagione

Frederic Vasseur non ha dubbi. Per il team principal della Ferrari la squadra del Cavallino riuscirà a festeggiare altre vittorie prima del termine della stagione. La Rossa, protagonista a Zandvoort di una prestazione solida che ha visto in maniera del tutto insperata andare a podio con Charles Leclerc mentre Carlos Sainz è stato protagonista di una corsa in rimonta fino alla quinta posizione, pare aver ritrovato la retta via dopo le difficoltà riscontrate durante le gare estive.

Proprio la gara di Montecarlo, vinta a fine maggio da Leclerc, ha rappresentato l’ultima vera gioia stagionale per una Ferrari che nei successivi appuntamenti ha faticato a reggere il passo di una concorrenza (leggasi McLaren) che si è fatta sempre più agguerrita nel duello iridato con la Red Bull. Ma, nonostante le criticità riscontrate lungo il cammino, Vasseur è convinto che la squadra di Maranello non chiuderà il campionato con le sole due vittorie attualmente in bacheca.

“Sicuro, quando sei a due decimi non puoi non aspettarle – ha dichiarato Vasseur in una recente intervista al Corriere della Sera – L’importante è non farsi prendere dall’emotività. Non è un dramma concludere un GP al sesto posto, a volte è solo una questione di operatività e non servono rivoluzioni”.

