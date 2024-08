F1 | McLaren, Piastri cerca il riscatto a Monza dopo il mancato podio di Zandvoort

Oscar Piastri è consapevole di aver perso una ghiotta occasione di salire sul podio a Zandvoort. Il giovane talento australiano, alla guida di una MCL38 che si è dimostrata la migliore al momento, si è dovuto accontentare della quarta posizione, terminando alle spalle di un ottimo Leclerc. La delusione è palpabile, soprattutto perché il potenziale per un risultato di rilievo era alla portata. Ancora una volta, la McLaren ha mostrato delle lacune nella strategia e nella gestione della gara, fattori che hanno penalizzato Piastri in una gara dove la competitività della sua vettura avrebbe potuto garantire un risultato ben diverso.

La crescita della monoposto è evidente, ma il team deve ancora dimostrare di saper gestire le situazioni critiche con la stessa freddezza e precisione dei top. A Zandvoort, anche la seconda MCL38 aveva tutte le carte in regola per un piazzamento sul podio, ma gli errori nella strategia e nella gestione di gara hanno impedito a Piastri di sfruttare al meglio il suo potenziale.

“La squadra ha mostrato grande forza la scorsa settimana, e ora siamo pronti a ripeterci in questo weekend a Monza – ha dichiarato Piastri. Abbiamo rivisto tutto quello che è accaduto a Zandvoort per capire cosa possiamo migliorare qui, considerando che abbiamo una macchina molto veloce, il che rende tutto ancora più entusiasmante. Ho gareggiato a Monza un paio di volte nelle serie junior, ed è una pista che piace a molti di noi per la sua velocità. Non vedo l’ora di correre di nuovo davanti ai tifosi italiani, che creano un’atmosfera fantastica. Abbiamo una grande opportunità di chiudere questo back to back nel miglior modo possibile”.

