F1 | Rivoluzione Mercedes nel 2024: la W15 sarà una vettura completamente nuova

Nel 2024 sarà autentica rivoluzione in casa Mercedes. Non a livello manageriale, ma bensì tecnico per quel che riguarda la monoposto. Difatti Toto Wolff ha ammesso come la vettura della prossima stagione cambierà completamente concetto dopo le difficoltà riscontrate negli ultimi due anni. La scuderia della Stella ha infatti finora fallito le progettazioni delle auto ad effetto suolo, optando per una soluzione a “zero sidepod” che non ha dato i frutti sperati come sottolineano i risultati maturati in pista dove la squadra tedesca è riuscita ad ottenere una sola vittoria in questo biennio (GP Brasile 2022 con George Russell).

“Stiamo cambiando concetto – ha dichiarato Wolff a Motorsport – Cambieremo completamente il telaio, la distribuzione del peso e il flusso d’aria. Voglio dire, letteralmente, tutti i componenti che verranno cambiati perché solo facendo questo penso che avremo una possibilità. Anche noi potremmo commettere errori. Quindi, tra non vincere, recuperare, fare un grande passo e competere per i primi, tutto è possibile”.

Ma basterà con vettura completamente nuova per tornare a lottare per il vertice? Una domanda alla quale Wolff ha risposto in questo modo: “Non mi sono mai sentito ottimista su nulla in vita mia. Può sembrare un po’ infelice, ma mi ha protetto dal gestire le mie aspettative e dobbiamo solo spingere di più. Perché credo che non si sia mai abbastanza bravi. Ecco perché mi siedo qui con una sensazione agrodolce. Abbiamo ottenuto la seconda posizione nel Costruttori, ma abbiamo perso il primo posto”.

