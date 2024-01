F1 | Red Bull, Horner preoccupato dalla crescita della McLaren

Non che la Red Bull debba poi preoccuparsi così tanto, con tutto il vantaggio di cui gode, eppure Chris Horner, team principal della scuderia di Milton Keynes, si è detto preoccupato dalla grande crescita della McLaren.

Certamente lo storico team inglese, una volta rivoluzionata la monoposto MCL60, ha dimostrato di essere la squadra più in crescita e la più competitiva alle spalle dei dominatori di Milton Keynes. Nella seconda parte di stagione la scuderia diretta da Andrea Stella ha recitato il ruolo della seconda forza in pista, con Lando Norris capace di salire per sette volte sul podio e il giovane Oscar Piastri vincitore, tra l’altro, della Sprint Race in Qatar proprio davanti a Verstappen.

La McLaren sembra una delle scuderie che ha assimilato meglio il regolamento ad effetto suolo, non a caso la monoposto è stata sempre molto veloce nei circuiti guidati, dove serviva tanto carico aerodinamico.

“Penso che la McLaren nella seconda parte di stagione sia stata molto forte – le parole di Chris Horner a Sky Sports -. Ci sono stati molti momenti in cui è stato il nostro avversario più vicino. Hanno rinforzato il team, preso Rob Marshall da noi, il quale sarà una risorsa importante. Ma è un discorso complessivo di squadra che sta lavorando molto bene con tutti i suoi uomini. Con due piloti forti come Lando Norris e Oscar piastri, sorprendente da esordiente, potrebbero rappresentare una seria minaccia nella prossima stagione”.