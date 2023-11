F1 | Ferrari, Carlos Sainz analizza la sua stagione

Gli ultimi due weekend di gara, disputati a Las Vegas e ad Abu Dhabi, non hanno certamente sorriso a Carlos Sainz che ha dovuto far fronte a varie problematiche. Se in Nevada lo spagnolo ha dovuto fare i conti con l’incognita del tombino, che ne ha danneggiato il fondo della vettura facendogli scontare penalità e costringendolo ad una gara di rimonta, allo Yas Marina Circuit l’alfiere della Ferrari è stato condizionato da un incidente nelle libere e dalla successiva eliminazione nella prima manche di qualifiche. Difficoltà che lo hanno accompagnato anche nella corsa, dove ha palesato problemi di ritmo, fino al ritiro avvenuto a pochi giri dalla bandiera a scacchi.

Sainz, discutendo dei risultati ottenuti quest’anno, ha promosso la sua stagione ammettendo come sia stato più costante nei risultati rispetto al 2022. In un anno dominato dalla Red Bull, che ha monopolizzato la scena soprattutto con Max Verstappen, lo spagnolo della Ferrari è stato l’unico a spezzare il monopolio di Milton Keynes con il successo conquistato nel settembre scorso nel Gran Premio di Singapore.

“È stato un anno discreto per il sottoscritto – ha sottolineato Sainz, intervistato da Autosport – Penso che abbiamo avuto un anno più consistente, abbiamo brillato un po’ di più. Non sono contento di queste ultime due gare, ovviamente. È un momento negativo nella mia stagione, abbiamo avuto un’annata molto più forte di quanto mostrino queste ultime due gare. E il modo in cui tutto è andato storto per me in queste ultime due gare è stato in un certo senso piuttosto drammatico, ma è quello che è. Alle volte capita un anno così. Normalmente il finale di stagione è la mia più grande forza e questa stagione, per qualche motivo, non è andata in questo modo”.

Sainz poi parlando della lotta con Mercedes per la seconda piazza nel Costruttori, che ha visto la Ferrari fallire il sorpasso alla Stella, ha detto: “Onestamente sono molto deluso visto quanto eravamo vicini. Ma dovremo sederci, analizzare, vedere cosa avremmo potuto fare meglio oggi e cosa è successo perché chiaramente il ritmo di questo fine settimana (GP Abu Dhabi, ndr) e il feeling generale con la macchina non sono stati buoni”.