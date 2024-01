Red Bull, Horner fa le carte ai rivali

In Red Bull stanno sbandierando ai quattro venti la loro sensazione che nel 2024 non domineranno come nella passata stagione. Conoscendoli, viene da chiedersi se sia più malcelata pretattica o un maldestro tentativo di autoconvincimento, perché è chiaro che la scuderia di Milton Keynes disponga di un vantaggio obiettivo che non dovrebbe metterne in discussione il primato.

Ciononostante Chris Horner, team principal dei bibitari, insiste sul concetto che ogni anno si riparte da zero e che la concorrenza potrebbe verosimilmente trarre spunto dalle idee vincenti della RB19 per avvicinare i campioni del mondo in carica. Il responsabile della scuderia anglo-austriaca ha parlato in particolare di quattro team come potenziali rivali: Mercedes, McLaren, Ferrari e Aston Martin. Insomma vietato dormire sugli allori, anche se la sensazione – nostra – è che a parte qualche vittoria di tappa Red Bull non lascerà molto altro agli agguerriti rivali.

“La nostra auto sarà nuova in molte aree, quindi è vietato cullarci sulle vitttorie del 2023 – le parole di Horner riportate da GPBlog.com –. Il 2024 sarà molto più difficile, la concorrenza si avvicinerà. La Mercedes è una scuderia strutturata per vincere, hanno avuto un periodo difficile, ma hanno grandi risorse e grandi piloti, tornerà in alto. La McLaren è migliorata in modo impressionante e la Ferrari ha fatto intravedere lampi di un potenziale molto elevato. E poi c’è l’Aston Martin una squadra che ha sorpreso tutti nel 2023 e con grandi risorse, hanno un po’ frenato durante l’anno ma hanno le persone e le strutture per capire cosa è successo. Loro hanno Fernando Alonso che è ancora impressionante al volante. Nel 2023 ha guidato in modo fantastico”.