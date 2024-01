Aston Martin, Alonso parla della nuova auto e dell’approccio del team

Fernando Alonso ha l’entusiasmo di un ragazzino, concentrato a lavorare in modo certosino per fare un ulteriore passo in avanti nel 2024. Il pilota spagnolo, splendido quarto in classifica Piloti nel 2023 con otto piazzamenti a podio, ha parlato del lavoro al simulatore in un video apparso sul canale Youtube della Aston Martin, nel quale spiega quanto questo strumento sia prezioso e avanzato, replicando in modo preciso quanto avviene in pista e come lui stesso sia concentrato al massimo in vista della nuova stagione, con una dedizione totale alla causa.

L’Aston Martin AMR24 sarà presentata il 12 febbraio. Alonso è convinto che nonostante le difficoltà incontrate nel 2023 la squadra possa crescere ancora nel 2024, raggiungendo più alti traguardi. Tutta la squadra sembra molto motivata in tal senso.

“Al giorno d’oggi il simulatore è uno strumento fondamentale in F1, il comportamento dell’auto è molto realistico e possiamo provare molte cose prima di mandarle in produzione. Ad esempio ho trovato un po’ dura la macchina in alcune curve e l’ho detto agli ingegneri, che possono lavorare sulla reattività e sulla guidabilità – le parole di Fernando Alonso -. Al simulatore bisogna essere molto attenti, ripetere con grande precisione tutti i giri per dare feedback precisi ai tecnici. E’ una concentrazione massima, molto simile di quella che serve in pista. Il simulatore è così preciso e realistico che puoi davvero sentire qualsiasi cambiamento, dalla pressione degli pneumatici ad altro. Il volante, i pedali, le vibrazioni sui cordoli, è tutto molto realistico. Io personalmente lavoro per migliorare sempre come pilota, riguardo anche le gare del passato per capire se potevo fare una traiettoria migliore o scoprire qualche particolare. Per vincere in F1 bisogna essere iper concentrati sull’obiettivo, dare sempre quel qualcosa in più, dedizione totale a ciò che fai, lavorare in modo unito e farlo ventiquattr’ore al giorno, sette giorni su sette. Diamo il 100%, il 2023 è stato ottimo, il 2024 sarà anche meglio”.