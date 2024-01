F1 | Ecclestone: “Spero che Hamilton vinca l’ottavo titolo”

Gli ultimi sono stati anni complicati per Lewis Hamilton. L’inglese infatti, dopo aver dominato la scena con la Mercedes dall’inizio dell’era turbo-ibrida, ha dovuto fare i conti con la mancanza di competitività della monoposto della Stella dovuta alle nuove normative ad effetto suolo. Il team di Brackley in questo biennio ha cannato il proprio progetto tecnico, con il team principal della Mercedes Toto Wolff che ha ammesso come nel 2024 la nuova monoposto sarà completamente differente dalle precedenti.

La distanza dal vertice ha inciso sulle statistiche di Hamilton, con il sette volte campione del mondo che è fermo a quota 103 vittorie dal 2021 (successo ottenuto nell’edizione inaugurale del Gran Premio dell’Arabia Saudita, ndr) ultimo anno in cui ha lottato per il Mondiale con Max Verstappen. Mentre l’ultima corona iridata risale all’anno precedente.

Bernie Ecclestone, discutendo sull’alfiere della Mercedes, ha ammesso che avrebbe piacere nel vedere Hamilton tornare nuovamente sul tetto del mondo andando a conquistare il titolo numero otto in carriera che lo renderebbe il pilota più vincente della storia. Al momento Hamilton divide il primato con Michael Schumacher.

“Spero che riesca a conquistare l’ottavo campionato del mondo. In questo modo entrerebbe nella storia”, ha dichiarato Ecclestone in un’intervista rilasciata alla DPA.