Norris chiede alla McLaren giudizi onesti sulle sue prestazioni

Lando Norris è notoriamente uno dei piloti con più capacità di autocritica in griglia. Proprio sul punto il pilota inglese ha spiegato di voler sentire dalla sua squadra sempre la verità sul suo operato, con una valutazione che sia onesta e anche dura quando serve. Per il pilota della McLaren l’onestà nel dialogo è il modo migliore per crescere come squadra. In più Norris non nasconde un certo entusiasmo per il 2024, convinto che il team di Woking abbia intrapreso la strada migliore in termini di sviluppo.

“Preferisco sempre la verità nei giudizi – le parole del pilota britannico riportate da GPBlog.com -. Anche se è dura è sempre meglio l’onestà. Se faccio schifo ditemi che ho fatto schifo. Se faccio bene ditemi che sono stato bravo. Non è sempre facile essere così schietti ma è la cosa migliore per crescere nell’insieme come scuderia. Per la nuova stagione sono emozionato perché credo che siamo finalmente sulla strada giusta e sappiamo in che direzione spingere”.