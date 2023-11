F1 | Marko: Red Bull può riconfermarsi nel 2024

Quella che si è conclusa domenica scorsa ad Abu Dhabi è stata una stagione straordinaria da parte della Red Bull che ha portato la scuderia di Milton Keynes a vincere ventuno, ben diciannove con il solo Max Verstappen, appuntamenti sui ventidue in programma. Una supremazia netta da parte della scuderia anglo-austriaca che ha lasciato solamente le briciole alla concorrenza. Ma oramai il 2023 è archiviato ed è già tempo di pensare al prossimo campionato dove, secondo il parare di Helmut Marko, la Red Bull potrebbe riconfermarsi campione in entrambe le classifiche se i rivali di Milton Keynes non dovessero fornire costanza di rendimenti e quindi di risultati in pista.

“Siamo stati al vertice in ogni gara e la concorrenza non è mai stata costante né la Ferrari, né la Mercedes – ha dichiarato Marko al quotidiano Kleine Zeitung – Se la Red Bull potrà dominare anche nel 2024? I regolamenti rimarranno gli stessi, i motori possono solo essere migliorati in termini di affidabilità”.

Marko ha poi aggiunto: “Per il telaio vedremo un’evoluzione delle vetture esistenti. E la nostra macchina è stata veloce su tutte le piste quest’anno e siamo sempre stati in grado di sfruttare in modo ottimale le gomme in un’ampia varietà di condizioni. La lotta per il titolo sarà più serrata, ma finché nessuno riesce a sfidarci con la nostra stessa costanza penso che abbiamo buone possibilità di confermarci campioni. Abbiamo anche Max ai massimi livelli”.