La Mercedes, come del resto le dirette concorrenti della Red Bull, non hanno potuto fare altro che vivere un anno da comprimari alle spalle della monoposto di Milton Keynes. La vettura anglo-austriaca, essenzialmente con Max Verstappen, ha letteralmente rubato la scena in pista lasciando solamente le briciole alla concorrenza. L’unica vittoria non firmata da Red Bull è stata quella colta dalla Ferrari di Carlos Sainz nella notte di Singapore.

Nonostante le difficoltà riscontrate, dovute ad un concetto tecnico che è stato accantonate e che non verrà più riproposto in casa Mercedes che si prepara ad una vera e propria rivoluzione fronte vettura, Lewis Hamilton è riuscito ad assicurarsi il terzo posto nel Mondiale costruttori alle spalle del duo Verstappen-Perez. Discutendo della prossima stagione, il sette volte campione del mondo si augura che i miglioramenti mostrati pian piano durante l’ultimo campionato possano essere incrementati nel progetto 2024.

“La maggior parte delle mie prestazioni in gara sono state davvero buone – ha dichiarato Hamilton, citato da Formula1.com – Sono stato felice di essere tornato al livello in cui dovrei essere. Le qualifiche sono ancora un’area da migliorare. Come squadra facciamo fatica a ottenere le migliori prestazioni da questi pneumatici e che c’è stato un fine settimana in cui George era molto lento e io ero competitivo e poi è avvenuto il contrario. E tutto questo riguarda i piccoli dettagli della vettura. Lentamente abbiamo trasformato la macchina in una più competitiva, ed è stata più veloce e piaceva da guidare”.

L’alfiere della Stella, parlando della prossima stagione, ha detto: “Essere in una posizione in cui si va avanti invece che indietro è positivo. Ma fondamentalmente non è ancora una macchina vincente ed è questo che dobbiamo cambiare per il prossimo anno. Il sogno è quello di assicurarci che, quando inizieremo a febbraio del prossimo anno, le sensazioni non siano esattamente le stesse, ma sono abbastanza sicuro che non sarà così”.