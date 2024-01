F1 | Mercedes, Wolff ritiene possibile battere la Red Bull

Il 2023 non è stato certamente un anno esaltante per la Mercedes che ha dovuto fra fronte a diverse difficoltà che non hanno permesso al team tedesco di essere competitivo, in un campionato letteralmente dominato dalla Red Bull che ha conquistato la bellezza di ventuno vittorie in ventidue appuntamenti. L’unica battuta a vuoto della scuderia di Milton Keynes è stata rappresentata da Singapore, dove ad ottenere il gradino più alto del podio è stata la Ferrari con Carlos Sainz.

Nonostante le criticità emerse sulla W14 la Mercedes è riuscita a conservare il secondo posto nel Mondiale costruttori, avendo la meglio proprio su Maranello nella lotta alle spalle della Red Bull. Archiviato il 2023 è tempo di pensare al 2024, dove Brackley – per stessa ammissione di Toto Wolff – si presenterà con una vettura completamente differente rispetto a quella passata.

Le prime impressioni, come riferito dallo stesso manager austriaco, paiono molto positive dopo i primi riscontri al simulatore dell’ex pilota di Formula 1 Anthony Davidson.

“Anthony ha guidato al simulatore sulla pista di Melbourne e ha detto che finalmente sembra una macchina da corsa dopo due anni – ha dichiarato Wolff, in una recente intervista al The Telegraph – Ora mi piacerebbe vederla in pista, ma in questo biennio non è avvenuto. Ritengo che sia sempre possibile sviluppare e superare Red Bull. Non si può iniziare la stagione con un atteggiamento del tipo: “Non possiamo farcela”.

Il team principal della Mercedes ha poi aggiunto: Dobbiamo dare il massimo nel 2024 e nel 2025 per Lewis, George e l’intero team. Nella scorsa stagione abbiamo visto come McLaren abbia fatto un grande passo in avanti grazie agli aggiornamenti. Dunque ritengo sia possobile”.