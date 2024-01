Formula 1 | La McLaren svela la livrea per la stagione 2024

La McLaren ha presentato la nuova livrea per la vettura che Lando Norris e Oscar Piastri guideranno nella stagione 2024 di Formula 1. I colori sono sempre gli stessi degli ultimi tempi, ossia il papaya e l’antracite. Una colorazione distintiva, si legge nella nota del team per i fan, i quali hanno anche contribuito al miglioramento del design da applicare sopra la monoposto. Confermata anche la partnership con Google e i cerchi delle gomme con i colori del noto browser. Ci sono anche dei marchi che continuano a sostenere il team sia dentro che fuori la pista. Sarà una stagione molto importante per la McLaren dopo l’ottimo 2023, specialmente per quanto riguarda la seconda parte, con ben nove podi, una vittoria nella Sprint del Qatar e altri quattro piazzamenti in top tre proprio nel format della mini gara del sabato, più il pit-stop più veloce della storia con 1,8 secondi.

Alla guida della squadra confermatissimo Andrea Stella come team principal, il quale sarà affiancato dai nuovi direttori tecnici Rob Marshall e David Sanchez, rispettivamente nei reparti Engineering & Design e Car Concept & Performance. Peter Prodromou continua a ricoprire il ruolo di direttore tecnico dell’aerodinamica con oltre 30 anni di esperienza in Formula 1, mentre Neil Houldey sarà il vice direttore tecnico, Ingegneria e Design, dopo una lunga carriera in McLaren iniziata nel 2006. La vettura si chiamerà MCL38 e sarà svelata il 14 febbraio prima dei test pre-campionato in Bahrain.