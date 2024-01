Lewis Hamilton non andrà oltre il settimo titolo. Questo è il pensiero di Eddie Irvine, con il vice campione del mondo 1999 che ritiene come il ciclo vincente dell’inglese e della Mercedes sia oramai passato. Il nordirlandese, discutendo dell’alfiere della Stella che la scorsa stagione ha rinnovato fino al 2025 con la squadra tedesca, ritiene che Hamilton riuscirà certamente a cogliere le chance che si presenteranno in pista ma al tempo stesso la Formula 1 attuale è sempre più “verstappicentrica”.

Il 2023 non è stato un anno facile per Lewis Hamilton costretto a lottare con una monoposto molto complicata che, come ammesso dal team principal Mercedes Toto Wolff, cambierà filosofia in vista della prossima stagione. Nonostante le difficoltà riscontrate lungo il cammino, il sette volte iridato è riuscito a concludere l’ultimo campionato al terzo posto alle spalle del duo Red Bull Verstappen-Perez.

“L’era dei successi di Hamilton e Mercedes è ormai finita, ma Lewis è ancora un ottimo pilota molto concentrato sugli obiettivi e desideroso di ottenere risultati”, ha dichiarato Irvine, intervistato da La Gazzetta dello Sport.

L’ex pilota della Ferrari ha poi aggiunto: “Sta ancora facendo un ottimo lavoro al volante di una vettura di F1. Anche il confronto con Verstappen è molto duro, perché Max è più giovane, ha un po’ più di velocità e crede moltissimo nelle sue capacità”.

Il nordirlandese, completando il proprio pensiero, ha detto: “Le prospettive di Hamilton dipenderanno da quanto sarà competitiva la Mercedes nel 2024. Con la sua esperienza ha dimostrato di saper cogliere ogni opportunità che si presenta sia in qualifica che in gara. Tuttavia dubito che riuscirà a vincere nuovamente il campionato, realizzando il suo sogno di vincere il suo ottavo titolo”.