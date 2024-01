Mercedes, Allison sulla voglia di vincere di Hamilton

Lewis Hamilton è affamato come non mai, ed è motivatissimo a vincere, nonostante non salga sul gradino più alto del podio dal GP dell’Arabia Saudita del 2021, con ben due stagioni di insolito digiuno sulle spalle. A parlare delle intatte motivazioni del campione inglese è stato James Allison, il direttore tecnico della Mercedes.

L’esperto ingegnere è certo che Lewis come ogni fuoriclasse sente l’ossessione della vittoria, soprattutto pensando ai tanti successi a cui è stato abituato, ed è sicuro che con l’auto giusta il sette volte campione del mondo avrebbe la possibilità di portarsi a casa l’ottava corona iridata, come tra l’altro dichiarato recentemente anche dal team principal Toto Wolff.

“Penso che tutti i piloti siano sempre molto motivati – le parole di Allison a Motorsport.com -. Poi bisogna dire che più un pilota è vincente più sente l’ossessione della vittoria, il bisogno compulsivo di vincere. Per quanto riguarda Hamilton questa è una parte fondamentale di ciò che lui è, quindi non c’è alcun dubbio sulle sue motivazioni. Lui ha certamente l’abilità per vincere l’ottavo mondiale, poi se ci riuscirà o meno dipenderà molto anche dalla monoposto che saremo in grado di dargli”.