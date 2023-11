F1 | GP Brasile 2023, gli appunti sulle strategie: Leclerc salva una gomma soft nuova

Manca pochissimo all’inizio del Gran Premio di San Paolo in Brasile. Verstappen e Leclerc partiranno davanti a tutti, con il pilota della Ferrari che cercherà molto probabilmente di sfruttare la gomma nuova soft in partenza così da piazzarsi davanti all’olandese della Red Bull nelle prime fasi della gara. Sul passo poi, la RB19 sembra avere ancora una volta un qualcosa in più rispetto alla vettura di Maranello, e occhio anche alle due Aston Martin, sorprendentemente in seconda fila e con la voglia di riscattarsi dopo un periodo particolarmente complicato. Per la gara di oggi, Pirelli consiglia diverse strategie da attuare, e che possono andare dalla singola sosta ai tre pit-stop, ma andiamo con ordine.

Secondo la casa italiana di pneumatici, la scelta più adeguata va sulle due soste, con partenza su soft, box tra i giri 17 e 23, passaggio su media e poi ultimo stint ancora con soft. Leggermente diversa la seconda, la quale vede come differenza un primo run con le medie anziché con le gomme più morbide. La terza opzione vede addirittura la possibilità di effettuare tre pit-stop con l’utilizzo per altrettanti stint della gomma rossa morbida, intervallata dalla media. L’ultimo consiglio, probabilmente quello che andrebbe considerato di meno, vede l’unico pit-stop con partenza con media e arrivo con la hard, mescola scartata da diversi team, tra i quali la Ferrari, in questo weekend.