DIRETTA F1 | GP Brasile 2023: Live Gara [LIVE TIMING E COMMENTO]

GP Brasile – Amici di Motorionline, buonasera e benvenuti al commento del Gran Premio del Brasile, terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. A partire dalle 18:00 ci collegheremo con il circuito di Interlagos per la diretta della gara. Davanti a tutti scatterà Max Verstappen, seguito dalla Ferrari di Charles Leclerc. Seconda fila tutta Aston Martin con Lance Stroll e Fernando Alonso. Dalla terza fila, partiranno Lewis Hamilton e Lando Norris, che precedono Carlos Sainz e George Russell. A chiudere la TOP 10 in quinta fila, Sergio Perez e Oscar Piastri.

STARTING GRID

Here's how we'll be lining up for Sunday's Grand Prix!

Penalties for impeding for Russell, Ocon and Gasly mean they all drop three positions from their qualifying results ⬇️#BrazilGP #G1 pic.twitter.com/s3lBAo6Sm5

