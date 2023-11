Formula 1 | GP Brasile, la griglia di partenza

Formula 1 GP Brasile – Vi riportiamo la griglia di partenza del Gran Premio del Brasile, terzultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Grazie alla pole position conquistata venerdì sera, Max Verstappen scatterà davanti a tutti sul tracciato di Interlagos, aspetto che gli garantirà i galloni di favorito numero uno per il gradino più alto del podio. Alle suo fianco si posizionerà Charles Leclerc, mentre alle loro spalle scatteranno Lance Stroll e Fernando Alonso, bravi ad approfittare delle condizioni mutevoli dell’asfalto nella sessione ufficiale di due giorni fa.

Terza fila completata da Lewis Hamilton e Lando Norris, mentre a seguire troveranno posto Carlos Sainz, George Russell (penalizzato di due posizioni per impeding in pit lane) e Sergio Perez. Chiuderà la top dieci Oscar Piastri. Appuntamento alle 18.00 su Sky Sport F1 HD e NowTV per lo start di questo appuntamento mondiale a San Paolo.

GP Brasile, la griglia di partenza

Prima fila

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Charles Leclerc (Ferrari)

Seconda fila

3) Lance Stroll (Aston Martin)

4) Fernando Alonso (Aston Martin)

Terza fila

5) Lewis Hamilton (Mercedes)

6) Lando Norris (McLaren)

Quarta fila

7) Carlos Sainz (Ferrari)

8) George Russell (Mercedes)

Quinta fila

9) Sergio Perez (Red Bull)

10) Oscar Piastri (McLaren)

Sesta fila

11) Nico Hulkenberg (Haas)

12) Kevin Magnussen (Haas)

Settima fila

13) Alexander Albon (Williams)

14) Esteban Ocon (Alpine)

Ottava fila

15) Pierre Gasly (Alpine)

16) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Nona fila

17) Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

18) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Decima fila

19) Logan Sargeant (Williams)

20) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)