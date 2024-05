F1 | Analisi prove libere: Leclerc velocissimo con la Ferrari nella sua Monaco

Sono appena terminate le prove libere del Gran Premio di Monaco. Nelle stradine del Principato, Charles Leclerc si è dimostrato il più veloce nella seconda sessione, fermando il crono in 1:11.278, staccando di quasi due decimi il suo futuro compagno di squadra in Ferrari, ovvero Lewis Hamilton, in grande spolvero in questo venerdì monegasco dopo il miglior tempo delle PL1. Terzo posto per Fernando Alonso, mentre è più staccato Verstappen, quarto a più di mezzo secondo e ancora con diversi problemi di assetto sulla sua Red Bull, forse parzialmente risolti nel pomeriggio ma nemmeno troppo. Un po’ in sofferenza Norris e Sainz, con il pilota spagnolo non in grado nemmeno di avvicinarsi alle prestazioni del compagno di squadra. Non fa testo Oscar Piastri, dodicesimo a poco più di un secondo da Leclerc ma senza aver indossato la gomma più morbida.

Chiaramente, rispetto al solito, non analizzeremo i passi gara, abbastanza inutili a Monte Carlo, laddove la qualifica del sabato è più che determinante, nonostante non sia legge il fatto di vincere partendo dalla pole, e purtroppo per i tifosi della Rossa, la Ferrari lo sa benissimo, specialmente appunto con Leclerc. La tabella che state vedendo infatti, presa dal sito ufficiale della Formula 1, segna i migliori tempi della sessione, e Charles impressiona, se messo a confronto con Verstappen, nel settore centrale che va dal Mirabeau Alto alla curva del Tabaccaio. La SF-24 versione Evo si comporta benissimo a Monaco, lo si sapeva effettivamente, ma oggi ne abbiamo avuto una conferma. Nel corso della notte i vari team cercheranno di limare quelli che possono essere i problemi nati nella giornata di oggi, e la terza e ultima sessione di prove libere, in programma domani alle 12:30, sarà molto interessante prima delle qualifiche delle 16.