Ferrari | Venerdì difficile per Sainz a Monaco: “Ho provato tanti set-up”

Un po’ di fatica per Carlos Sainz nella prima giornata di prove libere sul tracciato di Monte Carlo. La Ferrari del pilota spagnolo, al contrario di quanto accaduto a Leclerc, non era per nulla incollata all’asfalto, e il madrileno è stato costretto a provare diversi assetti sulla sua SF-24 per sentirsi davvero a suo agio. A fine PL2 qualcosa di meglio è stato trovato, ma sarà cruciale la sessione di domani mattina per mettere tutto insieme affinché possa lottare per una posizione ottimale e che non sia la sesta di oggi.

“Il mio è stato un venerdì un po’ complicato – ha ammesso Sainz al termine delle prove libere. Ho faticato a trovare un comportamento costante nella vettura e ho dovuto provare varie soluzioni di assetto. Sul finire della seconda sessione mi sono trovato molto meglio e il long run è stato positivo. Vogliamo mantenere queste buone sensazioni e prepararci bene per la qualifica di domani”.