F1 | Red Bull, Verstappen in difficoltà: “Non mi aspetto miracoli”

Monaco – Esordio complicato per Max Verstappen e la Red Bull a Montecarlo. L’olandese aveva avvertito i tifosi, questo weekend non sarebbe stato facile, ed infatti – per il secondo venerdì di fila – Verstappen è fuori dai top 3 nelle prove libere. Sono, però, ancora prove libere e già ad Imola la squadra di Christian Horner ha dimostrato di sapere come tornare nel momento giusto – grazie all’ottimo lavoro al simulatore di Sebastian Buemi sul set-up della vettura. Qualche cambiamento sulla RB20 si è già visto nel pomeriggio, ma è ancora presto per tirare le somme. Verstappen è undicesimo nelle FP1, a ben 8 decimi, e risale in quarta posizione nelle FP2: chissà se in qualifica riuscirà a ripetere l’impresa di Imola.

“E’ stato abbastanza difficile, ma sapevamo già che sarebbe andata così. Ci sono stati molti saltellanti e le temperature sono cambiate in pista, è stato complicato. Ogni volta che passavamo sul cordolo la vettura perdeva tempo sul giro, e qui anche la più piccola sbavatura può mandarti a muro. Dobbiamo trovare una soluzione per questo problema – ha dichiarato il tre volte campione del mondo – in generale, è un problema difficile da risolvere solo con il set-up, dovremo lavorarci stanotte; non mi aspetto miracoli, ma speriamo ancora in domani. Le Ferrari sembrano veloci, ma non per ora non ci voglio pensare. Rivedremo i nostri problemi e speriamo di migliorare la guidabilità della vettura prima della qualifica”.