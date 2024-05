F1 | McLaren sfrutta al meglio le libere a Monaco: lotta all’ultimo millesimo tra i top team

Anche la McLaren si candida per un posto tra i grandi a Monte Carlo. La squadra di Woking, dopo la vittoria a Miami e quella sfiorata a Imola, cerca conferme nel Principato. La sessione del venerdì, nonostante il ritardo accumulato da Norris, è stata comunque promettente sotto tutti i punti di vista. Probabilmente i piloti sulla MCL38 non hanno spinto quanto invece ha dimostrato di fare Leclerc, il quale ha proprio ammesso di essere praticamente già in modalità qualifica. Piastri, quantomeno, non ha provato ancora il giro veloce con la gomma rossa. La sensazione è che sia ancora troppo presto per trarre una qualsiasi conclusione, ma quel che possiamo dire è che tre/quattro team siano in lotta per piazzamenti importanti.

“E’ stata una giornata produttiva a Monaco – ha detto Andrea Stella, team principal della McLaren dopo le libere. Siamo riusciti a concludere il programma pianificato senza alcun problema. La minaccia di pioggia alla fine non si è concretizzata, quindi abbiamo avuto tutto il tempo per valutare bene le gomme, capire l’assetto e dare ai piloti più tempo possibile in pista. La lotta lì davanti sembra molto interessante e ci sono diversi team veloci: lavoreremo sodo per massimizzare il nostro potenziale, avere una buona qualifica e guadagnare punti in gara, che ancora una volta potrebbe essere influenzata dal meteo”.