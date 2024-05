GP Monaco | Mercedes, Hamilton secondo nelle libere: “La miglior giornata dell’anno”

E’ più che soddisfatto Lewis Hamilton per il secondo posto nelle libere di Monaco. Il sette volte campione del mondo ha avuto tra le mani una Mercedes competitiva e che si è ben comportata nelle stradine del Principato. Tanto grip e una sensazione che evidentemente non provava da molto tempo in vettura. Rispetto agli ultimi due anni a Monte Carlo, il britannico si è sentito subito bene, piazzandosi al comando nella sessione di stamattina, poi qualche accorgimento che sembra non aver funzionato, ma comunque un secondo posto a meno di due decimi dal leader Leclerc è certamente da prendere con fiducia per il prosieguo di tutto il weekend, magari con qualche sorpresa all’orizzonte.

“Credo sia stata la giornata migliore di questa stagione – ha ammesso Hamilton. Le sensazioni in macchina sono molto positive, e questa pista è semplicemente fantastica per una Formula 1 di oggi, mi sono divertito tantissimo. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dal livello di aderenza e dal modo in cui la macchina ha risposto, e questo ha reso la guida molto più piacevole rispetto agli ultimi due anni. Nella seconda sessione ero un po’ meno a mio agio, e c’è tanto lavoro da fare stanotte per migliorare i long run e il graining all’anteriore. Comunque, sensazione positiva con il basso consumo di carburante, non vogliamo assolutamente perderla, ma il nostro obiettivo adesso è migliorare con il pieno di benzina”.