F1 | GP Monaco, Russell frenato da problemi al volante sulla sua Mercedes

Sulla falsariga di quanto dichiarato da Hamilton, anche George Russell è soddisfatto delle prestazioni della Mercedes nelle libere del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento della stagione 2024 di Formula 1. L’inglese ha chiuso al decimo posto oggi, ma sostanzialmente per via di un problema al sistema di sterzata della sua W15, e che inevitabilmente ha condizionato la sua prestazione in pista. Considerando la seconda posizione di Hamilton, a meno di due decimi dal miglior tempo di Leclerc, si può dire come le Frecce d’Argento siano comunque competitive. Impressionano, infine, i tempi molto veloci raggiunti già nelle libere.

“È stato uno dei nostri venerdì più buoni dell’anno e la macchina è la migliore che abbia mai avuto a Monaco – ha ammesso Russell. La mia sessione è stata condizionata dalle vibrazioni che avevo nel volante: non appena ho toccato i freni, il sistema di sterzata ha iniziato a tremare, e su una pista come questa, dove hai bisogno di fiducia per attaccare, mi ha molto danneggiato. Ogni squadra sta sviluppando molto velocemente, si vede quanto i tempi sul giro siano migliori quest’anno rispetto al 2023. La macchina va bene e i tempi di Lewis hanno dimostrato la nostra competitività, ma Charles è molto veloce, e sappiamo anche quanto rapidamente le cose possano cambiare. Spero di lottare per le prime cinque posizioni domani”.