F1 | Aston Martin, Alonso è terzo: “Lavoriamo per le qualifiche”

Monaco – Venerdì positivo come non accadeva da tempo: Fernando Alonso chiude la seconda sessione di prove libere del Principato in terza posizione, inseguendo Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Inutile dire che quello di Monaco è un circuito a parte, dove non è raro che le prestazioni si capovolgano proprio a causa delle caratteristiche della pista. Fernando si era già messo alle spalle dei top team nelle FP1, dove segna il sesto miglior tempo, ma riesce a migliorarsi nel pomeriggio portandosi a poco più di quattro decimi dal leader.

“E’ stato bello girare in pista e ottenere quel tempo. Dovremo analizzare tutti i dati e capire cosa possiamo fare per le qualifiche” ha dichiarato, sintetico, lo spagnolo.

Ottime prestazioni anche per Lance Stroll, costante in settima posizione.

“Abbiamo fatto dei bei giri durante le libere e stanotte analizzeremo tutti i dati per sfruttare al meglio le nostre possibilità. Ora testa alla qualifica. Guidare a Monaco è sempre molto divertente, devi spingere al limite. Sarà eccitante, vedremo cosa possiamo fare”.