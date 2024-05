F1 | GP Monaco, prove libere 2: Leclerc fa la voce grossa nel Principato

F1 GP Monaco prove libere 2 – Miglior tempo per Charles Leclerc nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine degli ultimi 60 minuti di lavoro odierni, il monegasco della Ferrari è riuscito a issarsi al comando della graduatoria generale dei tempi, fermando il cronometro sull’1’11″278, circa due decimi più rapido della Mercedes di Lewis Hamilton. L’alfiere della Ferrari, veloce sul ritmo gara e sul giro secco, ha mostrato un gran feeling con la SF-24 nelle anguste stradine del Principato, candidandosi ad un ruolo di protagonista per il prosieguo di questo fine settimana in Costa Azzurra. Qualcosa di solo parzialmente atteso alla vigilia che l’idolo di casa proverà a confermare anche domani, quando si assegnerà la pole position di questa edizione del GP monegasco.

Leclerc svetta nel venerdì di Monaco, bene Hamilton

Bene anche Hamilton, autore del miglior tempo in mattinata: l’inglese, purché non competitivo sul passo gara, si è rivelato efficace sul giro secco, accusando solo 188 millesimi dal miglior crono ottenuto dal portacolori della Ferrari. Una livella importante che ha permesso alla Mercedes di chiudere questa prima giornata di lavoro con tanti riscontri che fanno ben sperare. Terzo nella classifica dei tempi Fernando Alonso, lontano mezzo secondo da Leclerc, seguito da Max Verstappen – mai realmente soddisfatto del feeling con la propria RB20 in tutte le condizioni di utilizzo della vettura – Lando Norris e Carlos Sainz, apparso più in difficoltà rispetto al compagno di scuderia.

Domani la qualifica

Lance Stroll ha posizionato la propria Aston Martin con il decimo tempo, mentre a completare lo schieramento si sono classificati Sergio Perez, Alexander Albon e George Russell. Appuntamento alle 13.30 di domani per la terza e ultima sessione di libere che servirà a piloti e squadre per trovare le ultime contromisure in vista della qualifica che stabilirà l’ordine di partenza di questo ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.